Биткоин продолжает дешеветь на решении Twitter запретить рекламу криптовалют

МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник вечером торгуется в минусе, замедлив при этом темпы утреннего падения, вызванного новостями о запрете Twitter рекламировать криптовалюты на платформе соцсети, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.19 мск биткоин дешевел на 0,21%, до 7,981 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 0,38%, до 7,894 тысячи долларов, на GDAX - на 0,22%, до 7,902 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также теряли в стоимости. Больше всего дешевел Ethereum - на 3,86%, до 458,23 доллара. Ripple при этом снижался в стоимости на 0,78%, до 0,587 доллара, Bitcoin Cash — на 0,66%, до 894,03 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 309,74 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

"Главной негативной новостью стал запрет Twitter на рекламу криптовалют", - сказал РИА Новости главный аналитик и портфельный управляющий The Token Fund Игорь Доганов, отметив при этом, что в среду, вероятно, биткоин отыграет потери вторника. "Ожидаем, что высокая волатильность сохранится и завтра. При отсутствии новых негативных факторов, цена может стабилизироваться в диапазоне 8-8,5 тысячи долларов", - считает эксперт.

Американская интернет-компания Twitter сообщила, что со вторника ввела запрет на рекламу ICO (первичного публичного размещения токенов) и продажи криптовалют. Новая политика также коснется рекламы криптовалютных бирж и услуг криптокошельков, если они не будут являться публичными компаниями с листингом на определенных крупных фондовых площадках или криптобиржами, регулирующимися японским государством.

В январе рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в рамках новой политики запретила соцсеть Facebook FB. Кроме того, компания Google сообщала, что с лета введет у себя запрет на рекламу виртуальных валют и сопутствующих услуг, в том числе ICO, обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле.