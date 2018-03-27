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"Вымпелком" в марте произвел оплату в рамках разделения "Евросети"


Рынки

МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") в марте выплатил 1,202 миллиарда рублей в пользу ООО "Евросеть-Ритейл" в рамках сделки по разделению "Евросети", говорится в отчете оператора.

"Вымпелком" и "Мегафон" MFON в конце февраля объявили о закрытии сделки по разделению "Евросети". В результате "Мегафон" приобрел у "Вымпелкома" 50% акций "Евросети", включая все ее активы и обязательства, и, таким образом, довел свою долю владения до 100%. В свою очередь "Вымпелком", полностью выйдя из капитала "Евросети", приобрел половину розничных салонов ритейлера — примерно 1800 магазинов — и обязался выплатить "Мегафону" 1,25 миллиарда рублей (приблизительно 20 миллионов долларов) до учета возможных корректировок.

Итоговая сумма выплат со стороны "Вымпелкома" оказалась несколько ниже, "согласно взаимозачету ряда встречных требований в рамках сделки", пояснили РИА Новости в компании.

Ранее холдинг VEON, в который входит "Вымпелком", сообщал, что в четвертом квартале 2017 года российский оператор переименовал около 200 салонов "Евросети" по свой бренд "Билайн". Ожидается, что во втором квартале 2018 года будет завершен ребрендинг еще 1,6 тысячи салонов. В результате количество монобрендовых салонов "Билайн" достигнет 3,1 тысячи. В среднесрочной перспективе оператор планирует довести количество салонов "Билайн" (монобрендовых и работающих по франшизе) до 5,5 тысячи.

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