Биржи США потеряли 1,4-2,9% на фоне снижения компаний технологического сектора

МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США во вторник уменьшились на 1,4-2,9% на фоне распродаж в технологическом секторе, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,43%, до 23857,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,93%, до 7008,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,73%, до 2612,62 пункта.

Акции технологического сектора во вторник продолжили снижение. Так, бумаги Facebook FB подешевели на 4,92% на фоне сообщений о том, что глава компании Марк Цукерберг принял решение присутствовать на слушаниях в конгрессе США для дачи пояснений в связи со скандалом вокруг утечки данных пользователей соцсети.

Ранее газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

"Мы видим ротацию в технологических акциях, которые переоценены, но неясно, куда перетекают деньги", - сказал агентству Marketwatch старший инвестстратег Tower Bridge Advisors Джеймс Мейер.

В понедельник СМИ сообщили о том, что Китай и США начали переговоры по поводу того, чтобы не допустить торговой войны и обеспечить Соединенным Штатам более широкий доступ к рынку материкового Китая. Более того, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин.

Как сообщила во вторник аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в марте снизился до 127,7 пункта с пересмотренного показателя февраля в 130 пунктов. При этом аналитики ждали роста до 131 пункта с первоначальной февральской оценки, которая составила 130,8 пункта, что является максимумом с 2000 года.

Кроме того, индекс цен на жилье Case-Shiller в январе увеличился на 6,4% по сравнению с январем прошлого года, тогда как эксперты ожидали роста на 6,1%.