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Цены на нефть снижаются после данных по росту запасов в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после неожиданно сильного роста запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.57 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,78% - до 68,92 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,89%, до 64,67 доллара за баррель.

По данным Американского института нефти (API), за неделю к 23 марта запасы нефти в США выросли на 5,321 миллиона баррелей, - до 430,6 миллиона, - в то время как аналитики ожидали прироста лишь на 1 миллион. На прошлой неделе API сообщил о неожиданном снижении запасов на 2,739 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 1,655 миллиона баррелей. При этом запасы бензина снизились на 5,799 миллиона, дистиллятов - на 2,23 миллиона.

Данные по запасам от министерства энергетики США будут опубликованы позднее в среду.

"Мы посмотрим, как выглядят данные по запасам (от минэнерго - ред.) и можно ли оспорить недавние значительные приросты (по API - ред.). Пока что обе марки нефти Brent и WTI застопорились в росте", - приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного стратега в AxiTrader Грега Маккенна (Greg McKenna).

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