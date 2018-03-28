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Доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро в ожидании рынками данных по ВВП США


Рынки / Валюта

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Курс доллара к евро и иене не показывает единой динамики в среду утром, инвесторы ожидают статистику по росту ВВП США в четвертом квартале, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.59 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,09% - до 89,29 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,2409 доллара за евро с 1,2403 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене поднимался до 105,57 иены за доллар со 105,34 иены на предыдущем закрытии.

Позднее в среду Бюро экономического анализа министерства торговли США обнародует данные по росту ВВП страны в четвертом квартале. По окончательной оценке, показатель составил 2,7% в годовом выражении, ожидают аналитики. По итогам первого квартала 2017 года рост экономики страны в годовом выражении составил 1,2%, во втором квартале - 3,1%, в третьем квартале - 3,2%.

Несколько поддерживает доллар ослабление напряженности в отношениях между Китаем и США. На прошлой неделе в США был подписан меморандум, подразумевающий введение импортных пошлин на продукцию из Китая. В ответ китайская сторона объявила о возможном введении импортных пошлин на ряд американских товаров. Однако после сообщений СМИ о готовности США и Китая вести переговоры по поводу своих торговых отношений, настроения трейдеров заметно улучшились.

Положительно сказывается для доллара и ослабление евро на фоне негативной статистики по еврозоне. Во вторник стало известно, что индекс экономических настроений в марте опустился до 112,6 пункта с 114,2 пункта месяцем ранее для еврозоны, для ЕС - до 112,5 пункта с 114,4 пункта. Индекс делового климата в еврозоне в марте также снизился - до 1,34 пункта с 1,48 пункта в феврале.

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