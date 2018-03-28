События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 марта

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

RUB Petropavlovsk Plc - финансовая отчетность по МСФО за 2017 и прогнозы на 2018

RUB QIWI - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017

RUB Акрон - финансовая отчетность по МСФО за 2017 и телеконференция менеджмента

RUB Трансконтейнер - финансовая отчетность по МСФО за 2017 и телеконференция менеджмента