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События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 марта


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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 28 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 EURГермания - Индекс потребительского климата (Gfk) (апрель)10,810,9 (факт)
9:45 EURФранция - Потребительские расходы (м/м) (февраль)-1,90%0,40%
12:45 EURИталия - Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)2,06%
15:30 USDСША - ВВП (кв/кв) (4кв2017)2,50%2,70%
15:30 USDСША - Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2017)2,30%2,30%
15:30 USDСША - Сальдо внешней торговли товарами (февраль) -75,26 млрд долл -74,1 млрд долл
17:00 USDСША - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (февраль)-4,70%2,10%
17:30 USDСША - Запасы сырой нефти-2,622 млн барр0,42 млн барр
17:30 USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)0,905 млн барр
19:00 USDСША - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBPetropavlovsk Plc - финансовая отчетность по МСФО за 2017 и прогнозы на 2018
 RUBQIWI - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
 RUBАкрон - финансовая отчетность по МСФО за 2017 и телеконференция менеджмента
 RUBТрансконтейнер - финансовая отчетность по МСФО за 2017 и телеконференция менеджмента
 RUBEn+ Group - выплата промежуточных див-дов за 2017 (ВОСА - 14.03.2018)$0,119 (промежуточные див-ды 2017) - див-д 2017
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