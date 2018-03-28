События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 марта

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 28 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|EUR
|Германия - Индекс потребительского климата (Gfk) (апрель)
|10,8
|10,9 (факт)
|9:45
|EUR
|Франция - Потребительские расходы (м/м) (февраль)
|-1,90%
|0,40%
|12:45
|EUR
|Италия - Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|2,06%
|15:30
|USD
|США - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|2,50%
|2,70%
|15:30
|USD
|США - Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|2,30%
|2,30%
|15:30
|USD
|США - Сальдо внешней торговли товарами (февраль)
|-75,26 млрд долл
|-74,1 млрд долл
|17:00
|USD
|США - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (февраль)
|-4,70%
|2,10%
|17:30
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|-2,622 млн барр
|0,42 млн барр
|17:30
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,905 млн барр
|19:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Petropavlovsk Plc - финансовая отчетность по МСФО за 2017 и прогнозы на 2018
|RUB
|QIWI - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
|RUB
|Акрон - финансовая отчетность по МСФО за 2017 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Трансконтейнер - финансовая отчетность по МСФО за 2017 и телеконференция менеджмента
|RUB
|En+ Group - выплата промежуточных див-дов за 2017 (ВОСА - 14.03.2018)
|$0,119 (промежуточные див-ды 2017) - див-д 2017