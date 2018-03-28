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Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются в основном в минусе


Рынки / Акции

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", дорожают лишь расписки "Газпром GAZP нефти", "Ленты" и TCS Group, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.32 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 0,48%, до 5,34 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,59%, до 67,66 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,29%, до 136,9 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,52% - до 4,82 доллара, "Газпром нефти" - дорожали на 0,2%, до 25,7 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ опускалась на 0,05%, до 1,98 доллара, Сбербанка SBER - на 1,51%, до 18,45 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 0,11%, до 22,58 доллара.

Расписки "Норникеля" дешевели на 0,94%, до 18,7 доллара, "Северстали" CHMF - на 1,12%, до 15,02 доллара. Цена расписок НЛМК опускалась на 0,6% - до 25,48 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дешевели на 0,9%, до 17,96 доллара, "Ленты" - дорожали на 0,08%, до 5,9 доллара. Цена расписок АФК "Система" AFKS опускалась на 0,32%, до 4,05 доллара.

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