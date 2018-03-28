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Нефть продолжает дешеветь на опасениях по росту запасов в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в среду днем, рынок обеспокоен вероятностью увеличения запасов сырья в США за прошлую неделю после данных Американского института нефти (API), которые показали неожиданный значительный их рост, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.28 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,39%, до 69,19 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,6%, до 64,86 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,13% - до 89,49 пункта.

По данным Американского института нефти (API), за неделю по 23 марта запасы нефти в США выросли на 5,3 миллиона баррелей, до 433,6 миллиона. При этом аналитики ожидали снижения индикатора на 0,3 миллиона баррелей, до 428 миллионов баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 1,655 миллиона баррелей. При этом запасы бензина снизились на 5,799 миллиона, дистиллятов - на 2,23 миллиона, считает API. Позднее в среду свои данные опубликует минэнерго страны.

Оказывает давление на нефтяные цены не только статистика API, но и другие факторы, такие как укрепление доллара и фиксация инвесторами прибыли после недавнего удорожания нефти до максимумов с февраля, приводит агентство Рейтер мнение аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch). Подорожание доллара оказывает давление на стоимость сырья, например, нефти, делая его дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

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