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Рубль днем слабо менялся к доллару и евро на фоне налогового периода


Рынки / Валюта

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Рубль днем мало менялся к доллару и евро на фоне стабилизации рынка нефти немного ниже ключевого уровня 70 долларов за баррель сорта Brent, отмечают трейдеры.

Пик налогового периода, приходящийся на текущую неделю, поддерживает курс рубля против основных резервных валют.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.55 мск повышался на 0,05 рубля - до 57,57 рубля, курс евро - на 0,02 рубля и равнялся 71,37 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс рубля днем мало менялся к доллару и евро на фоне низкой рыночной активности.

Стоимость нефти пытается вернуться на психологически значимый уровень 70 долларов за баррель.

По данным Американского института нефти (API), за неделю к 23 марта запасы нефти в США выросли на 5,321 миллиона баррелей, - до 430,6 миллиона, - в то время как аналитики ожидали прироста лишь на 1 миллион.

В то же время, поддержка приходит от заявлений наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда о том, что страны ОПЕК хотят заключить с Россией и другими странами-производителями нефти, которые не входят в эту организацию, соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на 10-20 лет – для поддержания комфортных ценовых уровней черного золота.

Поддержка рублю приходит от пика налогового периода марта, приходящегося на текущую неделю. Спрос на рублевую ликвидность традиционно возрастает в это время.

В итоге, доллар и евро менялись днем в пределах 0,1%. Рублевая цена черного золота при этом оставалась выше уровня 4 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня компаниям предстоит выплатить 650 миллиардов рублей налога на прибыль, и экспортеры увеличат продажу иностранной валюты, что поддержит курс рубля, рассуждает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

Продолжает поддерживать российский рубль привлекательность иностранных вложений в российские активы, сохраняющаяся высокой, несмотря на недавнее повышение ставки в США и снижения Банком России ключевой ставки, рассуждает генеральный директор НПФ "Согласие-ОПС" Александр Вьюницкий.

"Укреплению рубля могут помешать опасения инвесторов относительно эскалации дипломатического конфликта между Москвой и Лондоном, а теперь ещё и – ряда других стран Европы и примкнувшего к ним Вашингтона. Таким образом, курс продолжит варьироваться на текущих уровнях – 57,60-57,75 рубля за доллар", - добавил он.

 

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