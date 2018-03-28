Рубль вечером снижается к доллару и растет к евро на стабильной нефти

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Рубль вечером в среду снижается по отношению к доллару и растет к евро, отыгрывая курсовые колебания основной валютной пары на форексе.

Снижение рынка нефти немного ниже отметки 69 долларов за баррель сорта Brent пока не дает сильных сигналов для игры на внутреннем валютном рынке, отмечают трейдеры.

К 18.50 мск курс доллара расчетами "завтра" повышался на 23 копейки, до 57,74 рубля, курс евро снижался на 4 копейки, до 71,30 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс рубля стабилизировался к бивалютной корзине (0,55 доли доллара и 0,45 евро) на фоне снижения евро и роста доллара вечером. Участники рынка отыгрывали ослабление европейской валюты на форексе в район уровня 1,235 доллара.

При этом сползание рынка нефти немного ниже 69 долларов за баррель марки Brent после выхода американской статистики не дает сильных сигналов для дальнейшей игры участников валютного рынка РФ.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв), по данным минэнерго страны, за неделю, завершившуюся 23 марта, выросли на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 429,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов на 0,3 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю выросла на 26 тысяч баррелей в сутки, или на 0,2%, до 10,433 миллиона баррелей в сутки.

Инвесторы также ожидают ответных мер России в отношении стран, выславших российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Опасность разрастания геополитических рисков на этом фоне давит на курс рубля, отмечают эксперты.

В то же время поддержка рублю приходит из-за пика мартовского налогового периода, приходящегося на текущую, последнюю в месяце неделю. Спрос на рублевую ликвидность традиционно возрастает в это время, говорят эксперты.

В итоге доллар и евро вечером колеблются разнонаправленно к рублю в пределах 0,4%. Рублевая цена нефти находится в районе 4 тысяч рублей за баррель.

ПРОгНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пара доллар-рубль в среду стремится в район максимума марта, к отметке 58, пара евро-рубль тем временем приостановила повышение у сопротивления 71,5, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Неспособность закрепиться выше может способствовать снижению курса в район 70,5 рубля за евро, добавляет она.

Завтра валюта США будет колебаться в диапазоне 57,2-58,2 рубля, евро – в коридоре 70,6-71,8 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.