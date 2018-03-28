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Нефть дешевеет на 1,7% на неожиданном росте запасов в США


Компании / Commodities / Рынки / Нефть

 

МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть на вечерних торгах среды снижаются в среднем на 1,7% на данных минэнерго США о неожиданном увеличении ее запасов в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.29 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,54%, до 68,39 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,82%, до 64,06 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошедшую неделю выросли на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 429,9 миллиона баррелей. При этом эксперты, напротив, ожидали снижения запасов на 0,3 миллиона баррелей - до 428 миллионов баррелей.

Добыча нефти в США за неделю также выросла - на 26 тысяч баррелей в сутки, или на 0,2%, до 10,433 миллиона баррелей в сутки. При этом запасы бензина в США уменьшились на 3,5 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 239,6 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 2 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 129 миллионов баррелей.

"Данные о запасах оказывают давление на цены", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика PVM Oil Associates Тамаша Варги (Tamas Varga). "Работы по техобслуживанию на нефтеперерабатывающих заводах идут полным ходом, и это вызывает сильное увеличение запасов нефти и сокращение запасов нефтепродуктов", - отметил аналитик.

 

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