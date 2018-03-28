Рынок акций РФ снизился вслед за нефтью

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам вслед за удешевлением нефти, рубль по отношению к доллару также в некотором минусе.

Индекс Мосбиржи к закрытию среды упал на 0,59%, до 2249,23 пункта, индекс РТС - на 1,38%, до 1226,80 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.22 мск рос на 27 копеек, до 57,78 рублей, курс евро снижался на 5 копеек, до 71,50 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent падал на 1,7%, до 68,28 доллара за баррель, на данных о неожиданном росте запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По данным минэнерго страны, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 марта, выросли на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 429,9 миллиона баррелей, против ожиданий аналитиков.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции Qiwi умеренно выросли против рынка, на 0,29%, до 1021 рубля, на фоне публикации отчета по МСФО. Скорректированная чистая прибыль компании в четвертом квартале снизилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 642 миллиона рублей, но скорректированная чистая выручка увеличилась на 46% - до 4,116 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 965 миллионов рублей, снизившись на 23%.

"Компания сохраняет высокую рентабельность EBITDA на уровне 39%, а маржа прибыли составила 30%. Несмотря на снижение EBITDA и скорректированной прибыли, Qiwi остается одной из самых рентабельных компаний финансового сектора. Негативная динамика EBITDA и прибыли стала причиной падения котировок, но оно быстро сменилось ростом", - комментирует Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс".

Ожидания компании на 2018 год, предполагающие повышение выручки на 12–16%, на его взгляд, довольно скромны. Он полагает, что причин для замедления роста нет. Напротив, ожидания относительно того, что бизнес Qiwi пострадает от регуляторных ограничений и снижения доли наличных расчетов, не оправдались, указывает аналитик.

"Я считаю, что акции Qiwi будут лидерами роста в секторе и к концу второго квартала смогут вернуться на уровень 1450 рублей", - прогнозирует эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Полюса" (4,97%), ИСКЧ (1,69%), "Лукойла" LKOH(1,26%), "Фосагро" PHOR(1,24%), МТС MTSS(0,92%) и префы "Селигдара" SELG(0,88%).

"Бумаги "Полюса", последние десять сессий фигурировавшие в списке аутсайдеров, сегодня выросли за счет технического сигнала. Бумага ушла к февральской зоне поддержек 4300-4315 рублей, откуда может скорректироваться в область 4460 рублей. Золото остается волатильным, поэтому на поддержку с этой стороны рассчитывать преждевременно", - комментирует Анна Бодрова из "Альпари".

Среди лидеров падения – обыкновенные акции "Башнефти" BANE(-4,36%), акции "Яндекса" YNDX(-4,19%), "Аптечной сети 36 и 6" (-3,86%), "Распадской" (-3,37%), "Магнита" MGNT(-3,16%), НЛМК (-3,12%) и обыкновенные акции "Россетей" (-3,06%),

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Попытки восстановиться не превращаются для российского фондового рынка в сколько-нибудь продуктивные движения, отмечает Бодрова. Индекс Мосбиржи остается в коридоре 2230-2265 пунктов, но с каждой новой локальной волной продаж рублевый индикатор становится все слабее, обращает внимание она. "Ближайшая промежуточная поддержка стоит на 2230 пунктах, далее располагается область 2205-2210 пунктов. При ее пробое "медведям" откроется путь к 2180 пунктам", - подсчитала аналитик.

Эксперт указывает, что индекс РТС выглядит еще слабее: ранее валютный индикатор ушел ниже среднесрочного коридора 1250-1300 пунктов, а теперь продавцы увели индикатор к 1225 пунктам. Это совсем не далеко от поддержки на 1220 пунктов, от которой продажи могут усилиться и направиться в сторону 1200 пунктов, говорит Бодрова.

Индекс Мосбиржи на следующих торгах будет колебаться в диапазоне 2200-2310 пунктов, а индекс РТС - в коридоре 1215-1250 пунктов, прогнозирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.