Биржи Европы закрылись преимущественно ростом на корпоративных новостях

МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги среды в основном в плюсе на позитивных корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,64%, до 7044,74 пункта, французский CAC 40 - на 0,29%, до 5130,44 пункта. Немецкий DAX при этом опустился на 0,25%, до 11940,71 пункта.

Акции ирландской фармацевтической компании Shire по итогам торгов взлетели более чем на 14% на новости о том, что крупнейшая азиатская фармацевтическая компания - японская Takeda Pharmaceutical - рассматривает возможность ее покупки.

Кроме того, в среду французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. завершила сделку по продаже части своей доли в японской молочной компания Yakult Honsha Co. Стоимость проданных 14,68% акций компании составила 1,3 миллиарда евро. Акции Danone на фоне этих новостей закрыли торговую сессию ростом более чем на 2%.

Вместе с тем, некоторое давление на индексы оказала ситуация вокруг скандала с утечкой информации пользователей компании Facebook FB. В середине марта СМИ сообщали, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей соответствующей социальной сети. Во вторник телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники, что глава Facebook Марк Цукерберг будет присутствовать на слушаниях в конгрессе США для дачи пояснений в связи со скандалом.

Трейдеры опасаются, что ситуация приведет к ужесточению контроля над деятельностью компаний технологического сектора. И вслед за удешевлением акций компаний техсектора США, на торгах среды подешевели и бумаги европейских технологических компаний: акции австрийского производителя аналоговых датчиков AMS опустились в стоимости на 9,56%, голландского производителя микроэлектроники ASML - на 4,53%, франко-итальянского разработчика полупроводников STMicro - на 5,42%, немецкого производителя микросхем Infineon - на 4,01%.