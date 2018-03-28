Капитализация мирового рынка криптовалют все еще не может вернуться выше $300 млрд

МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Капитализация рынка криптовалют держится на отметке ниже 300 миллиардов долларов второй день подряд, свидетельствуют данные торгов, в то время как аналитики предрекают дальнейшее снижение интереса к криптовалютам.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 20.58 мск капитализация рынка криптовалют составляла 265,36 миллиарда долларов. На долю биткоина по-прежнему приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

Уровень ниже 300 миллиардов держится второй торговый день подряд. Ранее такой уровень капитализации наблюдался 18 и 19 марта, еще раньше - 6 февраля, а также в конце ноября 2017 года, после чего рынок продолжил бурно расти, достигнув максимальной капитализации 7 января, когда она составила примерно 835 миллиардов долларов.

Самая популярная криптовалюта биткоин (bitcoin) также продолжает дешеветь, опускаясь к этому времени на 1,26%, до 7,94 тысячи долларов, по данным CoinMarketCap. На одной из самых крупных бирж Bitfinex биткоин дешевел на 0,1%, до 7,92 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также торгуются в минусе. Так, Ethereum дешевел на 2,61%, до 450,61 доллара, Ripple - на 2,27%, до 0,57 доллара, Bitcoin Cash терял 3,88%, опускаясь до 863,67 доллара.

"В ближайшее время курс биткоина может вырасти на положительных новостях, но не выше границы в 8,5 тысячи долларов, после чего мы увидим очередное снижение курса, так как на стратегическом горизонте тренд интереса к криптовалютам снижается и интерес инвесторов падает", - заявил РИА Новости директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" SYNG Андрей Коптелов.