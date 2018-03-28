Роскачество в 2018 г намерено подготовить винный гид по РФ - Минпромторг

МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Роскачество планирует подготовить в 2018 году "гид", содержащий информацию об отечественных винах, сообщает Минпромторг со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, который выступил в среду на собрании учредителей Роскачества, посвященном итогам работы ведомства за 2017 год.

"Проект, который уже достаточно детально проработан на основе разнообразного международного опыта - винный гид Российской Федерации. Он создается с целью продвижения отечественного вина и информирования граждан России о качестве и безопасности данного продукта", - передает пресс-служба слова Евтухова.

Чиновник добавил, что в перспективе планируется развить гид в портал виноделия в России.

Также на собрании отмечалось, что за 2017 год аккредитованными лабораториями Роскачества проведены исследования более 1 тысячи товаров 28 категорий. Кроме того, за прошедший год были отобраны порядка 40 тестируемых категорий для исследований. В том числе стартовали уникальные исследования нового типа товаров – мобильных приложений.

Также, по словам Евтухова, на сегодняшний день разработан 81 стандарт для товаров народного потребления, в 2018 году планируется разработать еще 30 стандартов.

АНО "Российская система качества" (Роскачество) было учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим товарам российского "Знака качества".