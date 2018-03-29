Кабмин РФ обсудит субсидии на развитие автомобилестроения и легкой промышленности

МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит субсидии на 2018 год на стимулирование производства и реализации в автомобилестроении и на развитие легкой промышленности, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно рассматриваемому проекту, правительство планирует выделить 4 миллиарда рублей на стимулирование реализации колесных транспортных средств по договорам лизинга, 3 миллиарда рублей на увеличение продаж автомобилей физическим лицам, 500 миллионов рублей на развитие производства автомобилей на территории Дальневосточного федерального округа. Еще 2,5 миллиарда рублей могут направить на стимулирование продаж техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива.

В свою очередь, на развитие организаций легкой промышленности кабмин намерен выделить 700 миллионов рублей, на стимулирование деятельности российских организаций - производителей камвольных и поливискозных тканей - 500 миллионов рублей. Кроме того, 1 миллиард рублей планируется направить на снижение долговой нагрузки организаций легкой промышленности.