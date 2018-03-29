Золото дорожает после снижения до недельного минимума днем ранее

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота корректируется вверх в четверг утром после того, как накануне цены на драгоценный металл упали до недельного минимума на фоне роста курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.09 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,2 доллара или 0,17% до 1326,4 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро повышалась на 0,17% - до 16,28 доллара за унцию.

Ключевым фактором для рынка золота в четверг утром является коррекция. В среду металл подешевел на 1,3% до 1324,2 доллара за унцию, что стало самым низким уровнем закрытия с 21 марта. Эта динамика была связана с ростом курса доллара по отношению к мировым валютам.

Кроме того, в четверг спрос на металл поддерживает снижение на американских биржах накануне. Так, основные фондовые индексы США по итогам среды вновь снизились на фоне снижения стоимости акций компаний технологического сектора.

По мнению главного аналитика Kitco Джима Выкоффа (Jim Wyckoff), которое приводит агентство Market Watch, интерес инвесторов к рискованным активам несколько снижается, на этом фоне на биржах замечена негативная динамика. Это поддерживает спрос на более надежные активы, в частности, золото.