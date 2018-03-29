Акции X5 Retail Group подскочили выше 6% на рекомендациях по дивидендам

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Акции X5 Retail Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", подскочили почти на 6% на рекомендациях по дивидендам, следует из данных Московской биржи.

К 10.20 мск бумаги ритейлера дорожали на 6,34% - до 1955 рублей, при этом индекс Московской биржи рос на 0,47%, также следует из данных биржи.

Как сообщила компания ранее в четверг, наблюдательный совет компании X5 Retail Group рекомендовал выплатить дебютные дивиденды в размере 21,6 миллиарда рублей, или 69% чистой прибыли компании по МСФО за 2017 год.

Компания также сообщила в четверг, что увеличила чистую прибыль по МСФО в четвертом квартале 2017 года в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 5,419 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA ритейлера в октябре-декабре 2017 года увеличилась на 4,6% и составила 24,084 миллиарда рублей. Выручка повысилась на 23%, до 361,705 миллиарда рублей.