Биржи АТР закрылись в основном ростом на фоне ослабления опасений в экономике и политике

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов четверга преимущественно выросли в рамках коррекции после снижения в среду, свидетельствуют данные торгов, на общем фоне снижения опасения разворачивания торговой войны между Китаем и США и позитивных ожиданий от руководства Северной Кореи.

По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,71%, до 2436,37 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на 1,22%, до 3160,53 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,98%, до 1830,09 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,24%, достигнув 30093,38 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,52%, до 5759,4 пункта, японский Nikkei 225 поднялся на 0,61%, до 21159,08 пункта.

На площадки АТР в среду продолжали давить опасения торговых войн. Президент США Дональд Трамп в четверг неделей ранее подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. По его словам, это может обойтись Китаю примерно в 60 миллиардов долларов. В ответ на это министерство коммерции Китая опубликовало список импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины.

Плюс к этому американские и азиатские индексы снизились в среду и потому, что инвесторы беспокоились по поводу возможного ужесточения регулирования компаний технологического сектора. Опасения появились после скандала с утечкой данных Facebook FB, а также обещания президента США Дональда Трампа добиться ужесточения налогового режима для Amazon.com. На этом фоне в среду в особенности подешевели акции компаний технологического сектора.

Но сегодня, в четверг азиатские индексы восстанавливались. Это связано преимущественно с сообщениями об ослаблении напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, а также новостями о подготовке встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и японского премьера Синдзо Абэ в июне, о чем сообщила японская газета Asahi. Лидер КНДР также на днях совершил неофициальный визит в Китай.

Тем не менее, как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, несмотря на то, что новости о визите Ким Чен Ына в Китай распространили новые надежды на стабилизацию на Корейском полуострове, инвесторы все еще озадачены возможной глобальной торговой войной и распродажей в технологическом секторе.