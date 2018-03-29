Рынок акций РФ растет вместе с ритейлерами

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет днем в четверг по основным индексам вместе с ритейлерами.

Индекс Мосбиржи к 15.31 мск рос на 0,6% - до 2262,81 пункта, индекс РТС - на 1%, до 1239,09 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 18 копеек - до 57,54 рубля, курс евро - на 14 копеек - до 70,88 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent снижался на 0,63% - до 68,33 доллара за баррель на данных по запасам от Минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

ГДР X5 Retail Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", подскакивали почти на 10% на рекомендациях по дивидендам. К текущему моменту бумаги ритейлера дорожают на 5,98% - до 1948,5 рубля. На этом позитивном фоне растут также акции конкурентов - "Магнита" MGNT(1,41%) и "Ленты" (2,98%), при этом акции "Дикси" снижаются на 0,62%.

Как сообщила компания ранее в четверг, наблюдательный совет компании X5 Retail Group рекомендовал выплатить дебютные дивиденды в размере 21,6 миллиарда рублей, или 69% чистой прибыли компании по МСФО за 2017 год.

Компания также сообщила в четверг, что увеличила чистую прибыль по МСФО в четвертом квартале 2017 года в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года, до 5,419 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA ритейлера в октябре-декабре 2017 года увеличилась на 4,6% и составила 24,084 миллиарда рублей. Выручка повысилась на 23%, до 361,705 миллиарда рублей.

Утренние покупки в этих бумагах состоялись на необычно высоких оборотах, таким образом, видимый интерес к ним подтвержден объемами торгов, отмечает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал". В расчете на одну ГДР дивиденд составит 79,5 рубля без учета налогов и комиссий, или порядка 4% от их текущей биржевой стоимости, подсчитал аналитик.

"Напомним, что предстоящая выплата дивидендов будет дебютной для компании X5 Retail Group. Их величина не представляется ни излишне завышенной, ни символической. С учетом действующей дивидендной политики можно ожидать их увеличения по мере прогнозируемого роста доходов эмитента", - говорит он.

Бумаги X5 Retail Group торгуются на Московской бирже с начала февраля, то есть немногим менее двух месяцев, в течение этого времени они двигались в рамках достаточно широкого коридора 1800-2200 рублей, напоминает эксперт. "При оценке их среднесрочного технического потенциала имеет смысл обратить внимание на динамику соответствующих ГДР, торгующихся на Лондонской фондовой бирже (тикер LSE: FIVE). В настоящее время они торгуются в средней части своего двухлетнего диапазона. Состоявшаяся публикация сильной годовой отчетности создает условия для среднесрочного движения этих бумаг на Московской бирже в район 2200-2300 рублей", - комментирует Манжос.

По его мнению, при оценке среднесрочных перспектив ГДР X5 на отечественной торговой площадке также стоит учитывать, что они могут стать реальной альтернативой вложению в ликвидные акции другой крупной торговой сети. "Речь идет об акциях "Магнита", которые сильно подешевели с сентября 2017 года на фоне ряда неблагоприятных корпоративных новостей и ухудшившихся финансовых показателей", - добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста - акции "Уралкалия" (6,98%), "Энел Россия" (2,4%), "Распадской" (2,29%), "Интер РАО" IRAO(2,22%), ИСКЧ (2,21%), префы "Мечела" MTLR(2,19%), акции "Мосэнерго" MSNG(1,99%), префы "Башнефти" BANE(1,79%), префы "Сургутнефтегаза" SNGS(1,76%) и акции "Яндекса" YNDX(1,72%).

Среди лидеров падения - акции "Акрона" AKRN(-1,96%), "Соллерса" SVAV(-1,93%), "Полюса" (-1,5%), "МРСК Центра" MRKC(-0,96%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Любопытно, что российские инвесторы не стали реагировать на угрозы британского премьера, которая намекнула, что рассмотрит запрет на продажу российских евробондов на Лондонской бирже. Игроки решили сосредоточиться на внешнем позитиве и не терять возможности для покупок. Однако более агрессивные сигналы с этого фронта или заметное углубление просадки на рынке нефти может подорвать зачатки оптимизма на отечественных площадках", - комментирует Игорь Ковалев из ГК "ИнстаФорекс".

По данным газеты The Guardian, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассмотрит возможность введения запрета на продажу Россией евробондов на фондовом рынке Лондона. Ранее в марте британские инвесторы выкупили 49% дополнительного выпуска суверенных еврооблигаций "Россия-2047" и 22% нового выпуска евробондов "Россия-2029" общим объемом 4 миллиарда долларов. Организатором выступил "ВТБ Капитал".

Индекс Мосбиржи проторгуется до конца четверга в коридоре 2230-2265 пунктов - краткосрочный диапазон, таким образом, сохраняется в силе, прогнозирует Александр Разуваев из "Альпари".