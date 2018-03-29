Microsoft объявила о масштабной реорганизации и отставке главы подразделения Windows

МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Корпорация Microsoft в четверг объявила о масштабной реорганизации, в ходе которой свой пост покинет глава подразделения Windows Терри Майерсон, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо главы компании Сатьи Наделлы сотрудникам.

Майерсон проработал в Microsoft MSFT 21 год, 5 из которых отвечал за разработку операционных систем Windows. После его ухода подразделение Windows будет разделено на две части. Отделом Cloud+ AI Platform, которое займется развитием платформенной технологии, будет заведовать Скотт Гатри, который на данный момент руководит бизнесом Azure, а отдел Experiences & Devices, который будет отвечать за бизнес-устройства Microsoft, возглавит Раджеш Джа - нынешний глава отдела Microsoft Office.

"Мы не можем позволить каким-либо организационным границам встать на пути новых разработок для наших клиентов, поэтому мы берем курс на рост", - говорится в письме Сатьи Наделлы.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.