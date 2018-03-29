Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене на неактивных предпраздничных торгах

МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Курс доллара слабо растет к евро и снижается к иене в четверг вечером на фоне небольшого объема торгов перед предстоящими пасхальными каникулами в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.41 мск курс евро к доллару снижался до 1,2308 доллара за евро с 1,2309 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене опускался до 106,5 иены за доллар со 106,84 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01% - до 90,07 пункта.

В США 30 марта ряд основных торговых площадок будет закрыт из-за приближающегося праздника – Пасхи по григорианскому календарю. По этой причине традиционно снижается объем торгов на валютном рынке.

На динамику американской валюты влияет неожиданно неплохая статистика из США. Так, инвесторов в четверг обрадовали данные по рынку труда страны. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 марта, снизилось на 12 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 215 тысяч. При этом прогнозировался рост на 1 тысячу с первоначального показателя прошлой недели, до 230 тысяч заявок.

При этом индекс потребительских настроений в США в марте оказался ниже прогнозов: индикатор вырос до 101,4 пункта с 99,7 пункта в феврале, при ожиданиях роста до 101,9 пункта.

Однако уровень потребительских доходов и расходов совпал с оценками экспертов: доходы в США в феврале выросли на 67,3 миллиарда долларов, или на 0,4% по сравнению с январем, расходы - на 27,7 миллиарда долларов, или на 0,2%.