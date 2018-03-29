РАКИБ включит LinkedIn в число ответчиков по иску из-за запрета рекламы криптовалют

МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Соцсеть деловых контактов LinkedIn (заблокирована в РФ) войдет в число компаний, к которым Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) подаст иск из-за запрета рекламы ICO (первичное публичное размещение токенов) и криптовалют, сообщил РИА Новости президент ассоциации Юрий Припачкин.

Ранее на этой неделе Припачкин сообщил журналистам, что РАКИБ планирует в мае подать иск к компаниям Google, Twitter, Facebook FB и "Яндекс" YNDX, которые запретили рекламу криптовалют. По его мнению, компании вступили в картельный сговор между собой с целью регулирования рынка. Иски также будут поданы к менеджерам и акционерам компаний, если выяснится, что они "имеют криптокошельки и ввели запрет для личной наживы". Подать иск планируется в американские суды.

"Сегодня еще LinkedIn объявил, что они тоже запретят (показ рекламы ICO и криптовалют – ред.). К ним иск тоже подадим, несомненно. Она (соцсеть – ред.) будет добавлена в пул", - заявил Припачкин.

По его словам, РАКИБ определилась со сроками создания криптофонда, от лица которого будет подан иск. "Он (фонд – ред.) будет зарегистрирован в Люксембурге, управляющая компания будет в Швейцарии. Мы планируем до середины апреля завершить организационный процесс, и во второй половине апреля начать сбор средств с тем, чтобы в мае подать иск", - рассказал президент РАКИБ. Ассоциация рассматривают для подачи иска суды штатов Нью-Йорк, Вайоминг и ряда других.

"В части подачи иска всем желающим будет предложено присоединиться к этому фонду. Туда будут приниматься частные пожертвования. Иск будет общий, единый ко всем компаниям. Мы считаем, что ситуация, складывающаяся на рынке рекламы криптовалют, - это следствие давления на него, неприкрытого сговора", - отметил он. Припачкин добавил, что фонд не будет связан с создаваемой РАКИБ Евроазиатской ассоциацией.

При этом в ФАС обращаться ассоциация не собирается. "В ФАС подавать иск не собираемся, это бессмысленно. Они (компании - ред.) зарегистрированы там. "Яндекс", например, голландская компания (головной компанией холдинга является зарегистрированное в Нидерландах акционерное общество Yandex N.V. - ред.), поэтому подавать у нас иск бессмысленно совершенно. Это надо подавать в Штаты, потому что они все являются резидентами, либо (их акции - ред.) котируются на биржах соответствующих", - пояснил он.