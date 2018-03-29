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Криптовалюты дешевеют на новостях о запрете их рекламы в соцсети LinkedIn


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Наиболее популярные криптовалюты падают в цене на торгах четверга - трейдеры реагируют на расширение списка интернет-компаний, запретивших рекламу виртуальных валют на своих площадках, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.44 мск биткоин снижался в цене на 5,94%, до 7,48 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дешевел на 6,72%, до 7,382 тысячи долларов, на GDAX - на 7,04%, до 7,37 тысяч долларов.

Альтернативные криптовалюты также падали в цене. Ethereum дешевел на 9,18%, до 408,15 доллара, Ripple - на 6,17%, до 0,542 доллара, Bitcoin Cash терял 12,93%, опускаясь до 748,48 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 279,4 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

"Биткоин в четверг продолжил волну снижения, которая началась в выходные. Вчера, как мы и предполагали, цены пытались стабилизироваться, но перевесили негативные настроения. Большая активность наблюдается в торгах по Ethereum, который снизился до психологической отметки 400 долларов", - сказал РИА Новости Игорь Доганов, главный аналитик и портфельный управляющий The Token Fund.

По мнению аналитика, на рынки повлияли новости о том, что к компаниям Facebook FB и Twitter, запретивших ранее рекламу крипто-проектов, присоединилась сеть LinkedIn. При этом, как сообщила в четверг газета The Independent со ссылкой на заявление пресс-секретаря компании, владелец соцсети компания Microsoft MSFT разрешает рекламу криптовалют на других своих платформах.

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