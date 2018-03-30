Нефть продолжает расти в цене на данных по буровым установкам

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу утром продолжают расти после публикации данных о первом за три недели сокращении количества буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,04% - до 69,44 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,79% - до 64,89 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают отыгрывать данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), которая сообщила, что за рабочую неделю, завершившуюся 29 марта, число буровых установок в США сократилось на 2 штуки, или на 0,2%, до 993 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 169 штук, или на 20%. Число нефтяных буровых установок сократилось за неделю на 7 штук, или на 0,8% до 797 штук. Количество газодобывающих установок выросло на 4 штуки, или на 2,1%, до 194.

Фьючерсные контракты на нефть на Шанхайской энергетической бирже также дорожают на фоне сообщений о программе Китая по оплате импортируемой в страну нефти юанями.

В четверг агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Китай запустит пилотную программу по оплате импортируемой нефти юанями вместо долларов уже во второй половине текущего года. Регуляторы на неофициальном уровне попросили несколько финансовых учреждений разработать систему ценообразования для оплаты импортной нефти в КНР в местной валюте. Агентство отметило, что согласно плану китайских властей, первыми странами, которым будет предложено продать нефть за юани, станут Россия и Ангола.

В пятницу по данным агентства, нефтяные контракты с поставкой в сентябре по состоянию на 6.30 мск дорожали на 3% и торговались на уровне 418,9 юаня (66,85 доллара). "План налоговых льгот в Китае может поддержать спрос на нефть. Сообщения о том, что Китай будет оплачивать нефть юанями также поддержат местный рынок фьючерсов на сырую нефть", - приводит агентство мнение аналитика Guotai Junan Futures Вана Сяо (Wang Xiao).