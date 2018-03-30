События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 марта

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 30 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Испания, Италия, Канада, Сингапур, США, Франция - Страстная пятница - выходной день на биржах
|2:30
|JPY
|Япония - Индекс расходов домохозяйств (г/г)
|1,90%
|2:30
|JPY
|Япония - Соотношение числа вакансий и соискателей (февраль)
|1,59
|1,58 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (март)
|0,90%
|0,8% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|-6,80%
|4,1% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция - Потребительские расходы (м/м) (февраль)
|-1,90%
|2,4% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0%
|1% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)
|0%
|1,1% (факт)
|13:00
|EUR
|Италия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0%
|0,10%
|22:30
|GBP
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|23,8 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|703,7 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|148,7 тыс
|22:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-8,2 тыс
|22:30
|AUD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|17,9 тыс
|22:30
|JPY
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-22 тыс
|22:30
|RUB
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|18,6 тыс
|22:30
|EUR
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|132,7 тыс
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Сургутнефтегаз - финансовая отчетность по МСФО за 2П2017/2017
|RUB
|Энел России - финансовая отчетность по РСБУ за 2017
|RUB
|ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ - ВОСА (реестр закрыт 05.02.18, досрочные перевыборы председателя СД, утверждение устава в новой редакции)