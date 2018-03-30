События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 марта

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 30 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Испания, Италия, Канада, Сингапур, США, Франция - Страстная пятница - выходной день на биржах 2:30 JPY Япония - Индекс расходов домохозяйств (г/г) 1,90% 2:30 JPY Япония - Соотношение числа вакансий и соискателей (февраль) 1,59 1,58 (факт) 2:30 JPY Япония - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (март) 0,90% 0,8% (факт) 2:50 JPY Япония - Объём промышленного производства (м/м) (февраль) -6,80% 4,1% (факт) 9:45 EUR Франция - Потребительские расходы (м/м) (февраль) -1,90% 2,4% (факт) 9:45 EUR Франция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0% 1% (факт) 9:45 EUR Франция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) 0% 1,1% (факт) 13:00 EUR Италия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0% 0,10% 22:30 GBP США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/ 23,8 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 703,7 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 148,7 тыс 22:30 USD США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -8,2 тыс 22:30 AUD США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC 17,9 тыс 22:30 JPY США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -22 тыс 22:30 RUB США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 18,6 тыс 22:30 EUR США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 132,7 тыс

Российские события