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События в сфере макроэкономики и бизнеса 30 марта


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МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 30 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Испания, Италия, Канада, Сингапур, США, Франция - Страстная пятница - выходной день на биржах
2:30 JPYЯпония - Индекс расходов домохозяйств (г/г)1,90%
2:30 JPYЯпония - Соотношение числа вакансий и соискателей (февраль)1,591,58 (факт)
2:30 JPYЯпония - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (март)0,90%0,8% (факт)
2:50 JPYЯпония - Объём промышленного производства (м/м) (февраль)-6,80%4,1% (факт)
9:45 EURФранция - Потребительские расходы (м/м) (февраль)-1,90%2,4% (факт)
9:45 EURФранция - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)0%1% (факт)
9:45 EURФранция - Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м)0%1,1% (факт)
13:00 EURИталия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)0%0,10%
22:30 GBPСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/23,8 тыс
22:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC703,7 тыс
22:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC148,7 тыс
22:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC-8,2 тыс
22:30 AUDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC17,9 тыс
22:30 JPYСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -22 тыс
22:30 RUBСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю18,6 тыс
22:30 EURСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC132,7 тыс

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
 RUBСургутнефтегаз - финансовая отчетность по МСФО за 2П2017/2017
 RUBЭнел России - финансовая отчетность по РСБУ за 2017
 RUBДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ - ВОСА (реестр закрыт 05.02.18, досрочные перевыборы председателя СД, утверждение устава в новой редакции)
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