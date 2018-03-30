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Биржи АТР закрылись ростом вслед за восстановлением бумаг технологического сектора США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы выросли, следуя динамике американских индексов на фоне коррекции вверх акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов южнокорейский индекс KOSPI вырос на 0,39%, до 2445,85 пункта, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite на 0,26%, до 3168,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,29%, до 1853,72 пункта. Японский Nikkei 225 прибавил 1,24%, поднявшись до отметки в 21454,3 пункта.

Биржи Гонконга и Австралии были закрыты в пятницу в связи с католическими пасхальными праздниками. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся в четверг в минусе на 0,52%, опустившись до 5759,4 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,24%, до 30093,38 пункта.

Экспортно ориентированные японские компании технологического сектора оправились в пятницу вслед за коррекцией стоимости Facebook FB, Amazon и Alphabet на Нью-Йоркской фондовой бирже накануне. Ранее акции этих компаний дешевели на фоне опасений инвесторов возможного ужесточения регулирования этого рынка.

Бумаги телекоммуникационной Soft Bank Group подорожали на 1,84%, создающей видеоигры Nintendo - на 0,43%, компании Tokyo Electron, изготавливающей оборудование для создания микросхем, жидкокристаллических дисплеев и фотоэлементов, - на 4,16%.

Акции японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical поднялись в цене на 1,23%, корректируясь после проседания на 7% днем ранее на фоне объявления о намерении приобрести ирландского производителя лекарств Shire. Сделка может оцениваться в 50 миллиардов долларов, сообщает агентство Блумберг.

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