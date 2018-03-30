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Рубль снижается к доллару и евро на фоне геополитических рисков


Рынки / Валюта

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Рубль умеренно снижается по отношению к доллару и евро перед выходными на фоне высоких геополитических рисков в условиях взаимной высылки дипломатов РФ и западных стран, говорят эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 13.52 мск повышался на 13 копеек, до 57,39 рубля, курс евро - на 28 копеек, до 70,76 рубля. Рыночная активность при этом снизилась на фоне выходного дня в США и Западной Европе из-за пасхальных праздников, отмечают трейдеры.

Курс рубля отыгрывает высокие геополитические риски на фоне взаимной высылки дипломатов РФ и западных стран. Так, Россия высылает 60 американских дипломатов, они должны покинуть территорию России до 5 апреля. Кроме того, будет закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге. Послам других стран, предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", также будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах, сообщил ранее в пятницу МИД РФ.

В то же время, рыночная активность остается невысокой в отсутствие сигналов с финансовых и сырьевых площадок западных стран, где сегодня началось празднование католической Пасхи. В итоге, доллар и евро повышались днем на 0,2-0,4%. Рублевая цена "черного золота" при этом оставалась немного ниже уровня 4 тысяч рублей за баррель.

Сессия пятницы должна быть довольно спокойной для рубля, поскольку западные финансовые рынки закрываются на пасхальные каникулы, рассуждает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ". "Тем не менее, напряженность в международных отношениях может оказывать давление на российскую валюту, поскольку теперь США думают о том, как отреагировать на высылку американских дипломатов из России. Пара USD/RUB сегодня попытается остаться на уровне 57,3, если не произойдет дальнейшего ухудшения отношений между Россией и Западом", - добавил он.

Объем покупок валюты Минфином РФ в апреле будет больше по сравнению с мартом и составит около 4 миллиардов долларов, полагают аналитики Райффайзенбанка. "При этом, даже несмотря на снижения покупок валюты в марте, курс рубля находился под давлением (рублевая цена нефть за месяц выросла на 9,6% до 4 тысяч рублей). В апреле мы ждем заметное снижение сальдо счета текущих операций, что при увеличении объема покупок транслируется в ослабление рубля", - говорят в банке.

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