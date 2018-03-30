FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Доллар дешевеет к мировым валютам на низких оборотах перед праздником Пасхи


Рынки / Валюта

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Курс доллара по-прежнему снижается к мировым валютам днем на фоне уменьшения объема торгов накануне пасхальных праздников, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.57 мск курс евро к доллару рос до 1,2327 доллара за евро с 1,23 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене опускался до 106,2 иены за доллар со 106,44 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,28% - до 89,9 пункта.

Объем торгов на валютном рынке снижен из-за того, что европейские и американские биржи закрыты в пятницу перед приближающимся праздником Пасхи по григорианскому календарю.

"Доллар снижается к иене, после того как инвесторы сократили свои позиции перед Пасхой", - приводит агентство мнение корпоративного трейдера HiFX Виаша Сримунто (Viash Sreemuntoo).

При этом, как пишет агентство Market Watch, на текущей неделе курс доллара демонстрировал рост на фоне притоков средств, характерных для конца месяца и конца квартала.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ