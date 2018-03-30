Цены на нефть в слабом плюсе в связи с малым объемом торгов из-за праздников

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Цены на нефть не изменяют динамики днем в пятницу, сохраняясь в небольшом утреннем плюсе, на фоне малых объемов электронных торгов в связи с закрытием бирж в США и Европе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.50 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04% - до 69,44 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,79% - до 64,89 доллара за баррель.

В пятницу все биржи Европы и Америки закрыты в связи с католическими пасхальными праздниками. Поэтому объем электронных торгов нефтяными фьючерсными контрактами остается очень низким.

Накануне нефть росла на фоне снижения числа буровых установок в США на 2 штуки, или на 0,2%, до 993 единиц, как сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE). Число нефтяных буровых установок сократилось за неделю на 7 штук, или на 0,8% до 797 штук. Количество газодобывающих установок выросло на 4 штуки, или на 2,1%, до 194.

Трейдеры также обращали внимание на заявления министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби о том, что несколько нефтедобывающих стран, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти ОПЕК+, предлагают продлить срок его действия еще на полгода.