Рынок акций РФ умеренно растет по РТС в отсутствие крупных игроков

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу, последний рабочий день недели и марта, умеренно растет по РТС в отсутствие крупных игроков по причине выходного дня в ряде зарубежных стран.

Индекс Мосбиржи к 17.21 мск торгуется у уровня предыдущего закрытия - 2274,62 пункта, индекс РТС поднимается на 0,21%, до 1249,58 пункта, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" растет при этом на 9 копеек, до 57,34 рубля, курс евро - на 19 копеек, до 70,66 рубля.

Российский рынок демонстрирует смешанную динамику в отсутствие ключевых игроков, отмечает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. "Сегодня большинство бирж США и Европы закрыты, и торги акциями и товарными контрактами не проводятся. В отсутствие иностранных инвесторов торговые обороты на Мосбирже существенно снизились", - поясняет руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. Фьючерсы на нефть марки Brent также не торгуются в связи с тем, что у зарубежных бирж праздничный выходной.

Среди лидеров роста – префы "Селигдара" SELG(2,65%), акции "Юнипро" (1,94%), "Русгидро" (1,6%), "Энел России" (1,27%), МТС MTSS(1,26%) и "Распадской" (1,09%). Среди лидеров падения – акции ТМК (-2,05%), обыкновенные акции "Мечела" MTLR(-1,96%), акции "Уралкалия" (-1,34%), "М.Видео" (-1,21%), НМТП (-1,2%), а также "Яндекса" YNDX(-1,19%) и "Акрона" AKRN(-1,16%).

До конца торговой сессии индекс Мосбиржи останется вблизи текущих значений, считает Дроздов. В наиболее ликвидных бумагах наблюдается разнонаправленная динамика, таким образом, до конца дня мы ожидаем консолидации индекса Московской биржи вблизи текущих уровней, соглашается Абрамович. Но затем активность и волатильность могут начать возвращаться на рынок. В период с субботы до утра понедельника выйдут индексы PMI для производственного сектора Китая, Японии и России, напоминает Коул Эйксон, аналитик компании "Сбербанк КИБ".

Новая неделя может принести новые переживания отечественным инвесторам, поскольку дипломатический конфликт России и Запада может получить дальнейшее развитие, считает аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев. "В понедельник торги будут оставаться вялыми, поскольку католический мир продолжит праздновать Пасху. С возвращением иностранных игроков волатильность на рынке повысится. Также многое будет зависеть от того, с каким настроением после отдыха вернутся к торгам сырьевые площадки", - комментирует он.