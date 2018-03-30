Рубль вечером мало менялся к доллару и евро в отсутствие сигналов

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Рубль вечером мало менялся к доллару и к евро в отсутствие сигналов с закрытых западных рынков.

Начавшееся празднование католической Пасхи обусловило низкую рыночную активность на российских торговых площадках.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.29 мск снижался на 0,01 рубля - до 57,25 рубля, курс евро рос на 0,05 рубля, до 70,53 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ЗАТАИЛСЯ

Курс рубля к доллару и к евро вечером мало менялся в отсутствие сигналов с внешних рынков, большею частью закрытых на время празднования католической Пасхи.

Стоимость нефти накануне зафиксировалась на уровне немного ниже 69 долларов за баррель. Участники торгов продолжают рассчитывать на продление соглашения о сокращении добычи основными игроками ОПЕК+.

Между тем, геополитические риски для рубля остаются высокими на фоне взаимной высылки дипломатов РФ и западных стран. Так, Россия высылает 60 американских дипломатов, они должны покинуть территорию России до 5 апреля. Кроме того, будет закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге. Послам других стран, предпринявших недружественные действия в отношении РФ по "делу Скрипаля", также вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах, сообщил ранее в пятницу МИД РФ.

В итоге доллар и евро вечером менялись в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колебалась около 4 тысяч рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,75-57,75 рубля, евро – в коридоре 69,95-71,15 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

У доллара на этой неделе есть все шансы для умеренного укрепления, отмечает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова. В пользу американской валюты играют позитивные данные ключевых макроэкономических индикаторов: положительная динамика ВВП, рост потребительских расходов американцев вследствие роста располагаемых доходов, расширение инвестиционных расходов корпораций и укрепление рынка труда на фоне резкого снижения заявок американцев на пособия по безработице, говорит она.

"Улучшение экономической конъюнктуры отражается и на росте оптимистичных ожиданий домохозяйств и фирм: индексы потребительской и предпринимательской уверенности продолжают расти. Дополнительную поддержку доллару оказывает ухудшение экономической ситуации в еврозоне и ослабление позиций евро", - сказала Комарова.