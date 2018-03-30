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Курс доллара снижается на фоне низкого объема торгов


Рынки / Валюта

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Курс американской валюты снижается, существенно не меняя динамику на протяжении дня на фоне небольшого объема торгов в связи с католическими пасхальными праздниками, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 19.58 мск курс евро к доллару рос до 1,2325 доллара за евро с 1,2300 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене опускался до 106,22 иены за доллар со 106,44 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,24% - до 89,93 пункта.

Объем торгов на валютном рынке небольшой из-за того, что европейские и американские фондовые биржи закрыты в пятницу перед приближающимся праздником Пасхи по григорианскому календарю.

Как отмечают аналитики, опрошенные агентством Рейтер, за эту неделю индекс доллара вырос на 0,6% на некотором ослаблении опасений по поводу глобального торгового протекционизма. Кроме того, укрепление американской валюты было обусловлено традиционным увеличением денежных потоков к концу квартала.

Вместе с тем, трейдеры ожидают публикации статистики из США в понедельник. По прогнозам, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в марте снизился до 60% с 60,8% в феврале.

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