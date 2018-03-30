Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне укрепления рубля

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся разнонаправленно по основным индексам на фоне укрепления рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,16% - до 2270,98 пункта, индекс РТС вырос на 0,19%, до 1249,41 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 16 копеек - до 57,1 рубля, курс евро - на 9 копеек - до 70,39 рубля.

Фьючерсы марки Brent в пятницу не торгуются в связи с тем, что у зарубежных бирж праздничный выходной, свидетельствуют данные торгов.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Бумаги "Сургутнефтегаза" SNGS снизились на данных по РСБУ за 2017 год: префы потеряли 0,44%, обыкновенные акции – 1,03%.

"Прибыль составила 149,7 миллиарда рублей, что немного ниже ожиданий. Ожидается, что дивиденд на один преф составит 1,38 рубля, акции оказались под небольшим давлением", - комментирует Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

Дополнительным фактором давления на бумаги "Сургутнефтегаза" стал устойчивый рубль, который против доллара торговался недалеко от уровня предыдущего закрытия 57,26 рубля.

Акции "Транснефти" умеренно росли в течение дня на позитивных данных по РСБУ за 2017 год. Однако к закрытию торгов на Московской бирже бумаги показали снижение на 0,34%.

Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в 2017 году выросла в 1,9 раза по сравнению с 2016 годом и составила, 58,8 миллиарда рублей. Выручка компании за период выросла на 4,1%, до уровня в 835,9 миллиарда рублей.

Акции "Акрона" AKRN снизились на 0,88% на фоне неоднозначных данных по РСБУ за 2017 год.

"Акрон", один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, в 2017 году сократил чистую прибыль по РСБУ на 31,1% по сравнению с показателем за предыдущий год - до 7,628 миллиарда рублей. Выручка компании за год выросла на 9,1% и составила 54,783 миллиарда рублей.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Юнипро" (2,39%), ФСК "ЕЭС" FEES(2,34%), "Русгидро" (1,84%), префы "Селигдара" SELG(1,69%), акции АФК "Система" AFKS(1,67%), "Уралкалия" (1,43%) и акции ТМК (1,39%).

Среди лидеров падения – обыкновенные акции "Мечела" MTLR(-2,78%), акции НМТП (-2,33%), "М.Видео" (-1,34%), "Яндекса" YNDX(-1,17%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Скорее всего, до вторника особых движений на площадках и не случится, считает Анна Бодрова из "Альпари". Индекс Мосбиржи консолидировался в пределах 2240-2280 пунктов, что чуть выше, чем он торговался на этой неделе, однако о возвращении к 2300 пунктам речи пока не идет – геополитический скандал в самом разгаре, считает она.

Индекс РТС стабилен около 1247 пунктов, отметка в 1250 пунктов в данном случае является неким промежуточным уровнем, отделяющим пессимизм от оптимизма, и первый пока перевешивает, добавляет аналитик.

Индекс Мосбиржи на следующих торгах будет колебаться в диапазоне 2220-2330 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1235-1270 пунктов, ожидает Иван Марчена из ГК Forex Club.