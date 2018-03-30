Чистый убыток "Роскапитала" по РСБУ увеличился в 2017 г в три раза, до 16,03 млрд руб

МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Банк "Российский капитал" по итогам прошлого года получил чистый убыток по РСБУ в размере 16,03 миллиарда рублей, что втрое больше показателя 2016 года, следует из отчетности банка.

"По итогам 2017 года банк получил убыток в размере 16,03 миллиарда рублей. Операции, которые оказали существенное влияние на формирование убытка, мы считаем ключевыми вопросами аудита", - сказано в документе.

К ним относятся операции по созданию резервов на возможные потери по ссудной задолженности и прочим возможным потерям, вследствие исполнения мероприятий, предусмотренных планом финансового оздоровления, а также расходы, полученные от реализации активов по договорам цессии в рамках исполнения мероприятий плана участия.

Согласно отчетности, на операции по созданию резервов на возможные потери банк в прошлом году выделил 8,5 миллиарда рублей (в 2016 году сумма была меньше в 3,2 раза).

Активы банка за отчетный период увеличились на 4,6% - до 340,668 миллиарда рублей. Объемы обязательств банка выросли незначительно - всего на 0,4% - и составили по итогам прошлого года 285,5 миллиарда рублей.

Банк "Российский капитал" - универсальный банк с широкой филиальной сетью, единственным акционером банка является "Дом.РФ" (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования). По данным РИА Рейтинг, на 1 марта банк занимал 26-е место в российской банковской системе с активами в размере 359,4 миллиарда рублей.