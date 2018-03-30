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Цена биткоина опустилась до минимума с начала февраля


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу вечером продолжает дешеветь, достигая минимального уровня с 6 февраля на новостях о биржевых манипуляциях, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.09 мск биткоин снижался в цене на 9,38%, до 6,775 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дешевел на 9,53%, до 6,724 тысячи долларов, на GDAX - на 9,32%, до 6,74 тысяч долларов, на OKCoin - на 8,22%, до 7,511 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также снижались в цене. Ethereum дешевел на 7,38%, до 378,53 доллара. Ripple - на 7,8%, до 0,497 доллара, Bitcoin Cash терял 8,21%, опускаясь до 687,11 доллара.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 255,317 миллиарда долларов. Таким образом, с начала года капитализация крипторынка сократилась в 3 раза. На долю биткоина на данный момент приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

На котировки криптовалют в пятницу повлияли новости о манипуляциях на одной из пяти крупнейших мировых криптобирж - гонконгской OKEx. Биржа на своем сайте сообщила о приостановке торгов по фьючерсам на биткоин, так как зафиксировала попытку искусственного занижения цены на криптовалюту путем проведения большого количества транзакций с большими суммами.

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