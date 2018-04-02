ОБЗОР: Эксперты не исключают продолжения падения цены биткоина на этой неделе

МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (BTC), на предстоящей неделе может продолжить снижение на негативных новостях и распродажах инвесторов, среднесрочный тренд торгов криптовалюты остается нисходящим, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По итогам торгов воскресенья, 1 апреля, цена биткоина (BTC), по данным портала CoinMarketCap, опустилась на 1,54% - до 6,861 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снизилась в цене на 1,37% - до 6,830 тысячи долларов, на GDAX - на 0,93%, до 6,836 тысячи долларов.

При этом ранее в воскресенье цена криптовалюты опускалась на бирже Bitfinex до отметки 6,432 тысячи доллара, минимума с 6 февраля.

НОВОСТНОЙ ФОН

На минувшей неделе биткоин потерял в цене 17-18%, или примерно 2 тысячи долларов. Этому способствовали заявления представителей бирж, компании Twitter, а также распродажи криптовалюты инвесторами.

"Движение напоминает снежный ком, который перерастает в лавину. Такое долгое снижение стоимости биткоина провоцирует майнеров продавать криптовалюты, чтобы исполнить обязательства, а также тех, кто решил сидеть в долгую, но продает, чтобы сохранить хоть что-то. И еще добавляют снижения закрытие лонговых сделок с плечом, которые закрываются по маржин колу", - рассказал глава компании Enigma, соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов.

Главный аналитик и портфельный управляющий Token Fund Игорь Доганов считает, что ситуация с курсом биткоина подразумевает, что "рынок ищет так называемое "второе дно".

"Существенного отскока цены пока не наблюдается, после панических продаж восстановление происходило на 500-700 долларов, и продажи вновь продолжались. Объемы коротких позиций с расчетом на падение цены снова начали расти и находятся на максимальных уровнях за последние 3 месяца. Это значит, что многие участники рынка рассчитывают на дальнейшее снижение. Однако рынок имеет свойство разворачиваться неожиданно и именно закрытие позиций "short" может стать одной из причин резкого отскока цены", - полагает он.

Эксперт считает, что новостной фон прошедшей недели был "спокойным и умеренно негативным". "Поэтому можно говорить именно о неуверенности части инвесторов в перспективах роста рынка. Однако это лишь часть инвесторов - активы продавцов находят покупателей с альтернативным мнением", - отметил он.

Аналитик "Альпари" Владислав Антонов напомнил о ключевых событиях минувшей недели, которые спровоцировали падение цены биткоина. Среди них решение гонконгской биржи KuCoin исключить из листинга все торговые пары с Bitcoin Cash (BCH). Вслед за KuCoin биржа OKEx тоже решила исключить из листинга все пары с BCH. Помимо этого Twitter объявил о запрете рекламы криптовалют и ICO с 27 марта.

"Дополнительное давление на все криптовалюты исходило от новостей, что биржи Mr. Exchange и Tokyo GateWay отозвали поданные ранее заявки на получение лицензий Агентства финансовых услуг (FSA)… В пятницу, 30 марта, Народный банк Китая назвал криптовалюты одним из факторов риска для стабильности юаня. НБК намеревается усилить регуляционные требования, предъявляемые к представителям индустрии криптовалют как внутри страны, так и за её пределами", - рассказал он.

"Новости сейчас являются ключевыми драйверами для криптовалют. Инвесторы на эмоциях распродают монеты, поэтому не срабатывает технический анализ. При этом цена во время снижения останавливалась на всех важных ценовых уровнях. При приближении к отметке 6 тысяч долларов у покупателей нарастает беспокойство в отношении дальнейшего снижения котировок", - отметил он.

ЦЕНА МОЖЕТ УПАСТЬ НИЖЕ

Эксперты предупреждают, что стоимость биткоина может продолжить на этой неделе снижение.

"Факт остается фактом, среднесрочный тренд остается нисходящим. О стабилизации цены можно будет говорить только при возврате биткоина выше 7,5 тысячи долларов", - сообщил Доганов.

"Если в начале недели тучи не разойдутся, то резко возрастут риски уйти под 6 тысяч долларов. А если он не устоит, то ближайшей зоной поддержки, по оценкам "Альпари", выступят уровни 4,1-4,5 тысячи долларов по бирже Bitfinex", - полагает Антонов.

"Движение в нисходящем канале обещает небольшую борьбу за психологически важный уровень - 7 тысяч долларов, после чего весьма вероятна остановка на котировках ближе к 6 тысячам долларов. После внедрения фьючерсов на биткоин на фондовом рынке его котировки стали больше отражать динамику фондовых индексов, что может окончательно привести к спекулятивной основе торгов биткоином. Ждем менее выраженной нисходящей динамики и плавного восстановления интереса к этой криптовалюте", - поделился своим мнением профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

"Рынок очень волатильный, резкие движения создают риск ошибки спекулянта, как выйти не вовремя, так и пропустить обратную точку входа. Самое правильное в таких ситуациях - быть в позиции инвестора и сохранять свои долгосрочные позиции. Ближайшим уровнем поддержки выступает цена 6 тысяч долларов за биткоин, который, возможно, рынок и не заметит. Но могут быть и приятные сюрпризы", - отметил Зартдинов.