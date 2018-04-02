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Нефть дорожает при пониженном пасхальном объеме торгов на статданных о числе буровых в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Цены на нефть умеренно растут в понедельник утром при поддержке со стороны данных о снижении числа буровых установок в США, опубликованных еще до выходных, и на фоне снижения биржевых оборотов в связи с продолжением пасхальных праздников в ряде стран, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.20 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,60%, до 69,75 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,42% - до 65,21 доллара за баррель.

В понедельник на нефтяном рынке зафиксирован пониженный объем торгов, поскольку ряд рынков остаются закрытыми в связи с католическими пасхальными праздниками. На этом фоне инвесторы продолжают отыгрывать данные о числе буровых установок в США.

Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) сообщила в минувший четверг, что за рабочую неделю, завершившуюся 29 марта, общее число буровых установок в США сократилось на две штуки, или на 0,2%, до 993 единиц. При этом число именно нефтяных буровых сократилось за эту неделю на семь штук, или на 0,8% до 797.

Кроме того, на настроения инвесторов некоторое влияние оказывает неопределенность относительно перспектив атомных договоренностей с Ираном. Эта страна и "шестерка" международных посредников в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Тогда был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Но сейчас США выступают за изменение соглашения.

По мнению главы отдела торговли на азиатских биржах в Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes), которое приводит агентство Рейтер, участников нефтяного рынка беспокоит перспектива "иранской сделки": сохранят США хрупкие договоренности, или будут изменения.

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