Доллар слабо дорожает на фоне введения Китаем ряда пошлин

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Курс доллара незначительно растет к основным мировым валютам в понедельник утром после сообщения министерства коммерции Китая о введении ответных торговых пошлин в отношении США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.09 мск курс евро к доллару снижался до 1,2316 доллара за евро с 1,2320 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене рос до 106,33 иены за доллар со 106,28 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался при этом на 0,18% - до 89,98 пункта.

В воскресенье министерство коммерции КНР сообщило, что Китай принял решение со 2 апреля ввести в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, - 25%.

Тем не менее, как отмечает старший аналитик Sumitomo Mitsui Banking Corporation Сатоси Окагава (Satoshi Okagawa) в интервью агентству Рейтер, реакция валютного рынка на действие Китая была умеренной, так как Пекин предупреждал об ответных мерах заранее, опубликовав в конце марта список товаров, на которые планирует ввести эти сборы.

Кроме того, и объем торгов на валютном рынке в понедельник остается небольшим, поскольку европейские и американские фондовые биржи были закрыты для празднования Пасхи по григорианскому календарю.

Инвесторы также ждут публикации в понедельник последних данных Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), который сообщит мартовский показатель деловой активности в промышленности США. По мнению аналитиков, индекс в марте снизился до 60% с 60,8% в феврале.