События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 апреля

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 2 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|EUR
|Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция - Светлый понедельник - выходной на биржах
|2:50
|JPY
|Япония - Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (1кв2018)
|7,40%
|2,3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Индекс активности крупных производителей Tankan (1кв2018)
|19
|20 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Индекс настроения крупных производителей от Tankan (1кв2018)
|25
|24 (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (1кв2018)
|23
|23 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (март)
|51,6
|51 (факт)
|16:45
|USD
|США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)
|55,7
|55,7
|17:00
|USD
|США - Индекс занятости в производственном секторе от ISM (март)
|59,7
|54,5
|17:00
|USD
|США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (март)
|60,8
|60
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (март)
|50,2
|50,6
|RUB
|РусГидро - СД (проект инвестпрограммы на 2019-2023 и корректировка проекта на 2018)
|RUB
|ОМЗ /Объединённые машиностроительные заводы/ - ВОСА (реестр закрыт 06.02.2018, досрочные перевыбоы СД)