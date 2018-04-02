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События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 апреля


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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 2 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
EURАвстралия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция - Светлый понедельник - выходной на биржах
2:50 JPYЯпония - Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (1кв2018)7,40%2,3% (факт)
2:50 JPYЯпония - Индекс активности крупных производителей Tankan (1кв2018)1920 (факт)
2:50 JPYЯпония - Индекс настроения крупных производителей от Tankan (1кв2018)2524 (факт)
2:50 JPYЯпония - Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (1кв2018)2323 (факт)
4:45 CNYКитай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (март)51,651 (факт)
16:45 USDСША - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март)55,755,7
17:00 USDСША - Индекс занятости в производственном секторе от ISM (март)59,754,5
17:00 USDСША - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (март)60,860

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
9:00 RUBИндекс производственной активности PMI (март)50,250,6
 RUBРусГидро - СД (проект инвестпрограммы на 2019-2023 и корректировка проекта на 2018)
 RUBОМЗ /Объединённые машиностроительные заводы/ - ВОСА (реестр закрыт 06.02.2018, досрочные перевыбоы СД)
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