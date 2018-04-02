События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 апреля

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 2 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз EUR Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция - Светлый понедельник - выходной на биржах 2:50 JPY Япония - Индекс Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей (1кв2018) 7,40% 2,3% (факт) 2:50 JPY Япония - Индекс активности крупных производителей Tankan (1кв2018) 19 20 (факт) 2:50 JPY Япония - Индекс настроения крупных производителей от Tankan (1кв2018) 25 24 (факт) 2:50 JPY Япония - Индекс настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan (1кв2018) 23 23 (факт) 4:45 CNY Китай - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (март) 51,6 51 (факт) 16:45 USD США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (март) 55,7 55,7 17:00 USD США - Индекс занятости в производственном секторе от ISM (март) 59,7 54,5 17:00 USD США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (март) 60,8 60

Российские события