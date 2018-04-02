Нефть продолжает дорожать на данных о сокращении числа буровых установок в США

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Цена нефти растет в ходе малоактивных торгов понедельника, инвесторы продолжают отыгрывать данные о сокращении числа установок для бурения в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.00 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,71%, до 69,87 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,51% - до 65,27 доллара за баррель.

В понедельник на нефтяном рынке зафиксирован пониженный объем торгов, поскольку ряд крупнейших мировых бирж закрыт в связи с католическими пасхальными праздниками.

Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать статистика числа буровых установок в США. Как сообщила в четверг американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за рабочую неделю, завершившуюся 29 марта, общее число буровых установок в США сократилось на две штуки, или на 0,2%, до 993 единиц. При этом число именно нефтяных буровых установок уменьшилось за неделю на семь штук, или на 0,8% до 797.

Кроме того, как отмечает в интервью газете The Wall Street Journal нефтяной стратег BNP Paribas Гарри Чилингирян (Harry Tchilinguirian), рынок нефти реагирует на неопределенность в позиции США относительно санкций против Ирана. По его мнению, цены на нефть будут получать некоторую поддержку до тех пор, пока США не примет решение по иранскому вопросу.

Иран и "шестерка" международных посредников в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Тогда был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Но сейчас США выступают за изменение соглашения. Кроме того, страна допускает возможность выхода из сделки.