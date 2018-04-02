FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Нефть продолжает дорожать на данных о сокращении числа буровых установок в США


Commodities / Рынки

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Цена нефти растет в ходе малоактивных торгов понедельника, инвесторы продолжают отыгрывать данные о сокращении числа установок для бурения в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.00 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,71%, до 69,87 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,51% - до 65,27 доллара за баррель.

В понедельник на нефтяном рынке зафиксирован пониженный объем торгов, поскольку ряд крупнейших мировых бирж закрыт в связи с католическими пасхальными праздниками.

Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать статистика числа буровых установок в США. Как сообщила в четверг американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за рабочую неделю, завершившуюся 29 марта, общее число буровых установок в США сократилось на две штуки, или на 0,2%, до 993 единиц. При этом число именно нефтяных буровых установок уменьшилось за неделю на семь штук, или на 0,8% до 797.

Кроме того, как отмечает в интервью газете The Wall Street Journal нефтяной стратег BNP Paribas Гарри Чилингирян (Harry Tchilinguirian), рынок нефти реагирует на неопределенность в позиции США относительно санкций против Ирана. По его мнению, цены на нефть будут получать некоторую поддержку до тех пор, пока США не примет решение по иранскому вопросу.

Иран и "шестерка" международных посредников в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Тогда был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Но сейчас США выступают за изменение соглашения. Кроме того, страна допускает возможность выхода из сделки.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ