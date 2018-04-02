Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне ослабления рубля

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно по основным индексам на фоне ослабления рубля к доллару и евро.

Индекс Мосбиржи к 16.03 мск рос на 0,11% - до 2273,39 пункта, индекс РТС снижался на 0,35%, до 1245,03 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 39 копеек - до 57,53 рубля, курс евро - на 52 копейки - до 70,96 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent снижался на 0,53% - до 68,97 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" отмечает, что риски продолжения дипломатического кризиса РФ и Великобритании сохраняются, но, похоже, что "рынок получает подпитку благодаря российским капиталам, которые не чувствуют себя в безопасности на британской земле".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Бумаги ДВМП (Дальневосточное морское пароходство FESH - головная компания транспортной группы Fesco) продолжают падать на Московской бирже на фоне сообщений об аресте совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, акции "Трансконтейнера" TRCN и НМТП частично компенсировали утреннее падение.

К текущему моменту акции ДВМП падали в цене на 19,1% (в ходе торгов уже снижались на 21,34% - до 5,27 рубля), "Трансконтейнера" - на 1,21%, НМТП - на 0,71%.

Fesco (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова) владеет 25,07% "Трансконтейнера", группа "Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.).

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста - привилегированные акции "Татнефти" TATN(2,09%), акции МТС MTSS(1,97%), ТГК-1 (1,74%), "Мосэнерго" MSNG(1,72%), НЛМК (1,52%), а также акции "Магнита" MGNT(1,52%) и акции ММК (1,48%).

Среди лидеров падения - акции "Соллерса" SVAV(-1,59%), ТМК (-1,31%), "Русгидро" (-0,95%), ЛСР (-0,92%) и акции "Алросы" ALRS(-0,89%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Российские биржевые индексы в первой половине дня сумели показать неплохой рост, почти на 1%, но ближе к 15.00 растеряли все утренние завоевания, отмечает Василий Олейник из "Финама". Не исключено, что закрытие и вовсе произойдёт на отрицательной территории, считает он.

Закрепление выше отметок 2285 и 1260 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС выступало бы позитивным для краткосрочных "быков" сигналом, но пока что значимых признаков смены тренда на восходящий не поступает, указывает Елена Кожухова из "Велес Брокер".