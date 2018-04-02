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Биржи США снижаются на беспокойстве о торговых войнах и из-за давления на техсектор


Рынки / Индексы

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник на фоне беспокойства инвесторов по поводу торговых отношений США и Китая, а также из-за давления на компании технологического сектора, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.03 мск промышленный индекс Dow Jones в минусе на 0,05%, до 24092,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,31%, до 6970,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,92%, до 2620 пунктов.

Китай ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15%, на восемь наименований, в том числе свинину, - 25%. Министерство коммерции КНР отметило, что данная мера вводится для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США.

Кроме того, на рынке сохраняются опасения по поводу давления на компании технологического сектора. В прошлую пятницу президент США США Дональд Трамп вновь заявил о своих претензиях к онлайн-ритейлеру Amazon, обвинив компанию в невыплате налогов и в использовании несправедливо заниженных ставок за пользование услугами Почтовой службы США. Акции Facebook FB продолжают снижаться на фоне скандала с утечкой данных пользователей. В понедельник брокерская фирма Pivotal Research сократило ценовой ориентир по акциям социальной сети, объясняя это более быстрыми, чем ожидалось, темпами замедления роста выручки компании в социальных сетях.

"Сейчас это больше политическая забота в связи с Трампом, и инвесторы не понимают, как будет складываться ситуация", - приводит издание The Wall Street Journal мнение главного стратега онлайн-брокерской компании Monex Securities Такаши Хироки (Takashi Hiroki). Он объяснил, что у трейдеров вызывает опасение дальнейшее регулирование технологического сектора в США.

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