Рубль вечером усилил снижение к доллару и евро вслед за падением рынка нефти

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Рубль вечером усилил снижение к доллару и к евро на фоне резкого провала рынка нефти в район 67 долларов за баррель сорта Brent, отмечают трейдеры.

Рыночная активность осталась низкой на фоне празднования католической Пасхи в Западной Европе.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.01 мск рос на 0,47 рубля - до 57,61 рубля, курс евро - на 0,35 рубля, до 70,78 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СНИЗИЛСЯ ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Курс рубля к доллару и к евро вечером усилил темпы снижения на фоне провала рынка нефти почти на 2 доллара – в район 67 долларов за баррель марки Brent.

РФ в марте выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 93,4%, в том числе из-за сезонных факторов, однако остается полностью приверженной достижению баланса на нефтяном рынке, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Кроме того, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что инвестиции российских компаний в освоение нефтегазовых месторождений в Иране могут составить 50 миллиардов долларов.

Завершение мартовского налогового периода также понизило спрос на рублевую ликвидность. Впрочем, рыночная активность осталась невысокой из-за выходного в Западной Европе, где продолжились пасхальные каникулы.

В итоге доллар и евро вечером росли на 0,5-0,8%. Рублевая цена нефти опустилась ниже 3,9 тысяч рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Пара доллар/рубль в понедельник взяла курс на повышение и поднялась выше важного краткосрочного значения 57,20, сигнализируя о перспективе достижения уровня 58, оценила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Пара евро/рубль, тем временем, также поднялась выше 70,6, что предупреждает о возможности ее возврата в район 71,5, добавила она.

На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 57,1-58,1 рубля, евро – в коридоре 70,25-71,45 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.