Индексы акций РФ вырастут, рубль снизится к доллару в апреле

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в апреле повышения фондовых индексов РФ и снижения рубля к доллару, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленном на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи и РТС за месяц повысятся на 0,9% и 0,7% соответственно. Цена на нефть марки Brent останется около уровня 69 долларов за баррель, а золота – около 1330 долларов за унцию, полагают эксперты.

Инфляция за месяц составит 0,3%. Курс евро к доллару, по оценкам, останется около 1,23 доллара. Рубль ослабеет к доллару на 16 копеек, до 56,42 рубля, а к евро – не изменится и останется в районе 70,56 рубля, считают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Влияние геополитических новостей в апреле останется на прежнем уровне, и риски начала торговой войны между Китаем и США будут оказывать негативное влияние на рынок, что приведет к усилению волатильности, считает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

Кроме того, в апреле американские компании начнут публиковать результаты за первый квартал 2018 года, в которых отразятся как последствия от реализации налоговой реформы Дональда Трампа, так и от инициативы по повышению импортных пошлин для некоторых групп промышленных металлов, добавляет она.

Цены на нефть в апреле могут протестировать верхнюю границу коридора 60-70 долларов за баррель Brent, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга. Во-первых, может обостриться ситуация на Ближнем Востоке, в частности, могут быть пикировки Ирана и стран Запада, также во многих арабских странах ситуация остается очень неспокойной, поясняет он.

Во-вторых, в апреле в США заканчивается сезон роста запасов нефтепродуктов, который, к слову, почти их не увеличил, и начинается активный автомобильный сезон, продолжает перечислять факторы аналитик. В-третьих, ОПЕК месяц за месяцем декларирует не только выполнение сделки, но и о сокращение добычи более оговоренных объемов, добавляет он.

В конце апреля (27 апреля 2018 года) состоится заседание ЦБ РФ, по итогам которого Виктор Веселов из банка "Глобэкс" не ожидает снижения ключевой ставки. По его мнению, ЦБ сошлется на возросшие внешние риски на мировом финансовом рынке из-за торговых разногласий между США и Китаем, которые уже начали торговую войну.

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

На фоне высоких цен на нефть российские индексы продолжат рост, считает Манько из РИА Рейтинга. Кроме того, большое влияние на рынок будут оказывать планы компаний по дивидендам, которые могут оказаться несколько выше ожиданий инвесторов, добавляет он.

Российский рынок акций выглядит в целом неплохо и может, по мнению Евгения Локтюхова из Промсвязьбанка PSBR, не только начать компенсировать потери февраля-марта начала года, но и обновить максимумы по индексу Мосбиржи.

"Этому способствуют как высокие цены на нефть и страновой риск, так и ожидания по привлекательным дивидендным выплатам большинства российских компаний, подкрепленные успешно прошедшим сезоном отчетности (крайне неприятным сюрпризом стала, пожалуй, лишь неготовность руководства "Мегафона" MFON платить дивиденды)", - говорит он.

Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" ожидает, что, несмотря на позитив, рынок все же продолжит корректироваться. Ориентир по индексу Мосбиржи - диапазон 2150–2200 пунктов, считает аналитик.

"В пользу развития сценария снижения рынка свидетельствует техническая картина. Индекс Мосбиржи не смог пробить верхнюю границу восходящего коридора, длящегося более 10 лет, и этот момент не может не настораживать. Если в апреле рынок продемонстрирует снижение, то в мае коррекция усилится еще больше", - полагает он.

РУБЛЬ ОСЛАБЕЕТ К ДОЛЛАРУ

Рубль в апреле продолжит оставаться под значительным давлением из-за внешнеполитических рисков, и даже высокие цены на нефть не помогут, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Обильное предложение на продажу "коротких" казначейских бумаг в США, пользующихся спросом в условиях роста долларовых ставок и ожиданий их дальнейшего повышения, обусловит дефицит долларов на глобальном денежном рынке, считает Локтюхов из Промсвязьбанка.

Платежный баланс из-за сезонного ослабления вряд ли будет оказывать поддержку рублю, однако умеренный отток иностранного капитала должен обеспечить положительное сальдо текущего счета, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Геополитика остается главной интригой для рубля, если усиление санкционного режима Запада будет предполагать существенные ограничения на российские активы. Терпение инвесторов не безгранично: с начала года рублевые активы принесли иностранным инвесторам отрицательный совокупный доход в долларах", - добавил он.

В марте монетарные власти различных стран дали понять, что доверие к доллару снижается, что вызвало резкий рост евро как альтернативной резервной валюты, отмечает Анна Кокорева из "Альпари". Потенциал европейской валюты очень большой и, на взгляд аналитика, евро только в начале пути наверх. Соответственно, рубль будет находиться под давлением, ослабление к евро будет более выраженным, резюмирует она.

"Рубль, несмотря на высокую нефть, страдает от геополитической напряженности, снижение профицита бюджета и покупки Минфина могут оказать дополнительное давление на рубль. Но на фоне стабильно высокой нефти рубль приобретает иммунитет от геополитики и остается стабильным в диапазоне 56-58,5 рубля за доллар", - говорит Константин Кочергин из банка "Восточный".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

Высокая цена на нефть продолжает привлекать внимание инвесторов к нефтяному сектору: среди фаворитов Алексей Скабалланович из АО "Регион ЭсМ" отмечает "Лукойл" LKOH и "Роснефть" ROSN. В банковском секторе безусловный лидер – Сбербанк SBER, добавляет он.

Валентина Савенкова из "Велес Академии" напоминает, что в середине месяца (16 апреля) состоится заседание совета директоров ВТБ по вопросу дивидендов. С точки зрения дивидендной доходности и активности дивидендного ралли наиболее интересными являются акции "Башнефти" BANE, "Мечела" MTLR, "Ленэнерго" LSNG(привилегированные), акции МРСК Центра MRKC и Приволжья, ГМК "Норильский Никель" GMKN, ФСК ЕЭС FEES, "Энел Россия" и "Татнефть" TATN(по всем перечисленным бумагам ожидаемая дивидендная доходность составляет более 9% годовых), подсчитала она.

В аутсайдерах рынка по-прежнему "Газпром" GAZP, застрявший в боковике 137-143 рубля, и "Магнит" MGNT, не сумевший закрепиться выше 5000 рублей после обвального падения начала года, считает эксперт.

По мнению Кокоревой из "Альпари", в этом году стоит обратить внимание на представителей электроэнергетики, например, на "Ленэнерго", "Энел Россия" и МРСК Волги MRKV. Неплохую доходность обещает "Газпром" – в размере 5,7% годовых, добавляет она.

Локтюхов из Промсвязьбанка выделяет по-прежнему "Лукойл", характеризующийся как сильным бизнесом, приемлемыми дивидендами и buyback, так и низкими оценками. "Хочется увидеть движение этих бумаг в район 4400-4500 рублей", - указывает целевой уровень аналитик.

Эксперт рассчитывает на возврат акций "Газпрома" в зону 150-155 рублей и восстановление позиций неоправданно дешевой "Башнефти" и долгосрочно интересных префов "Сургутнефтегаза" SNGS. "Мы по-прежнему предпочитаем акции ВТБ, имеющие практически кратный потенциал роста, акциям Сбербанка", - добавляет он.

Также Локтюхов выделяет как привлекательные для инвестиций на конец весны ввиду наблюдавшейся просадки котировок и/или хорошей дивидендной доходности акции электроэнергетики, где ему наиболее импонируют ФСК ЕЭС, "Интер РАО" IRAO, "Юнипро" и "Русгидро", а также "Аэрофлот" AFLT, "Алроса" ALRS и ЛСР.

Веселов из банка "Глобэкс" из корпоративных событий отмечает ожидаемую публикацию финотчетности за 2017 год: "Сургутнефтегаз", МТС MTSS, "Акрон" AKRN, АФК "Система" AFKS, "Транснефть", "ВСМПО-Ависма", "Дикси", "Уралкалий" URKA, "Россети", группа ПИК. Кроме того, по его ожиданиям, за первый квартал отчитаются "Русагро", "Северсталь" CHMF, "Дикси", ФСК ЕЭС, "Газпром", "Норникель", "Русгидро", "Лукойл", "Лента", группа ЛСР, ММК, "Магнит", НЛМК, "Новатэк" NVTK, "Полюс", "Россети", "Сургутнефтегаз", "Татнефть", "Уралкалий" и "Яндекс" YNDX.

По мнению Ващенко из ИК "Фридом Финанс", аутсайдерами могут стать акции, которые сильно дорожали в прошлом, такие как "Лукойл", "Татнефть", "Газпром", Сбербанк, а лучше рынка могут быть бумаги ритейлеров и телекомов.

Наиболее привлекательна будет энергетика (нефть и газ), а наименее – металлургия и финансы, считает Кочергин из банка "Восточный". По его мнению, лидерами могут стать акции "Яндекса", "Лукойла", "Новатека", "Газпрома", "Роснефти", X5, МТС, "Русала". Аутсайдерами могут стать в апреле акции Сбербанка, "Мечела", "Россетей", "Магнита", "Северстали", считает эксперт.