Биткоин поднимается выше $7 тыс, но аналитики прогнозируют новое снижение

МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Биткоин (bitcoin) в понедельник вечером слабо дорожает, возвращаясь выше 7 тысячи за монету, свидетельствуют данные торгов. Однако аналитики говорят о вероятном новом цикле снижения.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.24 мск биткоин рос в цене на 2% - до 7,008 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дорожал на 2,29% - до 6,97 тысячи долларов, на GDAX - на 2,02%, до 6,97 тысячи долларов, на OKCoin - на 1,97%, до 7,8 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты при этом также дорожали. Ethereum рос в цене на 0,94% - до 385,46 доллара, Ripple - на 0,8%, до 0,49 доллара, Bitcoin Cash - на 0,56%, до 662,05 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 261,42 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45,5% всего рынка криптовалют.

На выходных курс биткоина пробил границу в 6,5 тысячи долларов, после чего начался восстановительный рост. Он будет ограничен планкой в 7,2 тысячи долларов, после чего падение продолжится, считает директор Центра экономических исследований Университета "Синергия" SYNG Андрей Коптелов.

"Новостной фон свидетельствует об усилении давления регуляторов на рынок криптовалют, что приводит к дополнительным продажам. Например, власти Казахстана хотят запретить покупку-продажу криптовалют за национальную валюту, деятельность криптовалютных бирж, а также любые виды майнинга", - отметил он.

По его мнению, инвесторы и приверженцы биткоина разочарованы из-за длительного падения цен, поэтому многие из новичков ушли, потеряв надежду быстрого обогащения. Падение курса привело к снижению капитализации всего рынка криптовалют, которая опустилась до границы в 255 миллиардов долларов, приближаясь к следующей психологической отметке в 250 миллиардов долларов.

"В ближайшее время мы увидим еще не один цикл снижения курса, прежде чем биткоин нащупает свое дно и перейдет к восстанавливающему росту", - добавляет Коптелов.