Биржи США теряют до 3,2% на страхах торговой войны с КНР и падении IT-сектора

МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник на 2,7-3,2% на фоне падения акций технологического сектора и беспокойства по поводу торговых отношений США и Китая, следует из данных торгов.

По состоянию на 21:21 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 2,69%, до 23455,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,19%, до 6838,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,87%, до 2565,11 пункта.

Китай в понедельник ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий. Как опасаются аналитики, полномасштабная торговая война может замедлить глобальный рост.

Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп вновь заявил о своих претензиях к онлайн-ритейлеру Amazon, обвинив компанию в невыплате налогов и в использовании несправедливо заниженных ставок за пользование услугами Почтовой службы США. На этом фоне и с учетом скандала с утечкой данных пользователей Facebook FB акции компаний технологического сектора продолжают снижаться.