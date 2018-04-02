FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Биржи США теряют до 3,2% на страхах торговой войны с КНР и падении IT-сектора


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США снижаются в понедельник на 2,7-3,2% на фоне падения акций технологического сектора и беспокойства по поводу торговых отношений США и Китая, следует из данных торгов.

По состоянию на 21:21 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 2,69%, до 23455,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3,19%, до 6838,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,87%, до 2565,11 пункта.

Китай в понедельник ввел в отношении 128 импортируемых из США товаров пошлины в качестве контрмер на введенные Вашингтоном ввозные пошлины на сталь и алюминий. Как опасаются аналитики, полномасштабная торговая война может замедлить глобальный рост.

Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп вновь заявил о своих претензиях к онлайн-ритейлеру Amazon, обвинив компанию в невыплате налогов и в использовании несправедливо заниженных ставок за пользование услугами Почтовой службы США. На этом фоне и с учетом скандала с утечкой данных пользователей Facebook FB акции компаний технологического сектора продолжают снижаться.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ