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Apple будет использовать собственные микросхемы в компьютерах Mac - СМИ


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Американская корпорация Apple AAPL планирует использовать микросхемы собственного производства в компьютерах Mac начиная уже с 2020 года, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Этот проект проходит под кодовым названием "Каламата" (Kalamata). Он находится на ранних этапах развития, но является частью более масштабной стратегии компании по обеспечению схожей и бесперебойной работы для всех устройств семейства Apple.

Компания уже использует собственные чипы в мобильных устройствах iPhone и iPad, но пользуется процессорами компании Intel для создания своих персональных компьютеров.

На фоне сообщения о возможном переходе на собственные чипы для компьютеров с операционной системой Macintosh OS (Mac OS), акции Intel ускорили падение, опускаясь на 9%. Ранее в ходе торгов бумаги Intel дешевели примерно на 5%.

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

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