Выручка МГТС по РСБУ в 2017 г снизилась на 1,4%, до 38,9 млрд руб

МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Выручка ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) по РСБУ в 2017 году снизилась на 1,4%, до 38,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что снижение выручки произошло ввиду стагнации рынка. В том числе выручка от предоставления услуг связи населению превысила 18 миллиардов рублей под влиянием развивающихся новых услуг, в первую очередь - ШПД и ТВ.

По итогам 2017 года доходы от предоставления услуг ШПД увеличились почти на 14% — до 4,3 миллиарда рублей. Выручка в сегменте платного ТВ впервые превысила 1 миллиард рублей (рост на 27% к 2016 году). Доходы от предоставления услуг мобильной связи по модели виртуального оператора (на сети МТС MTSS) за год удвоились, достигнув 0,73 миллиарда рублей. Всего за прошлый год число пользователей мобильной связи МГТС выросло почти на 70%, превысив цифру в 310 тысяч человек.

"Всего по итогам 2017 года на цифровые сервисы пришлось более 35% доходов компании на массовом рынке, что является лучшим показателем за все время", - отмечается в сообщении.

Чистая прибыль МГТС в 2017 году выросла на 33% — до 16,1 миллиарда рублей.

МГТС – крупнейший оператор фиксированной связи в Москве, принадлежит МТС. По данным аналитиков "ТМТ-консалтинг", доля МГТС на рынке проводного ШПД-доступа Москвы превысила 33% по итогам 2017 года. За год число ШПД-клиентов МГТС выросло на 6,5% — до 1,4 миллиона.