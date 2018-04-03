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Нефть коррекционно дорожает после сильного падения на данных по добыче в РФ


Commodities / Рынки

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут в рамках коррекции после удешевления более чем на 3% днем ранее - трейдеры надеются на снижение запасов и добычи в США после данных о росте добычи в РФ, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.38 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,1%, до 67,71 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,06% - до 63,05 доллара за баррель.

Рынок нефти в понедельник отреагировал на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) по уровню нефтедобычи в России. Среднесуточная добыча нефти в РФ в марте 2018 года составила 10,969 миллиона баррелей в день, увеличившись на 0,1% по сравнению с февралем.

Вместе с тем, на фоне публикации на прошлой неделе данных Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о снижении числа буровых установок в США, трейдеры надеются на сокращение запасов и добычи нефти в стране. Данные Американского института нефти (API) и минэнерго США станут известны в среду.

"Данные по добыче в США... дадут свежую подсказку относительно того, в каком направлении будут двигаться нефтяные цены", - сказал агентству Рейтер аналитик Energy and Chemicals в Bank of China International Futures Ма Кун (Ma Kun).

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